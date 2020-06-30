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Общество

Средства маткапитала могут разрешить тратить на покупку техники

Фото Андрея Степанова

На покупку техники для дистанционной учёбы могут разрешить тратить средства материнского капитала. Соответствующий проект был внесён в Госдуму, пишет ТАСС.

С переходом школ на удалённый формат работы многие семьи столкнулись с проблемами в учёбе детей из-за отсутствия необходимой техники. Это препятствует реализации конституционного права на образование.

В законодательство предлагается внести изменения о праве «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

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