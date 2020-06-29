Стартовала сессия Псковской городской думы

10:18, 30 июня 2020, ПАИ

39-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва стартовала 30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Сессия проходит в режиме ограниченного доступа ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

На заседании присутствуют 23 депутата. В проект основной повестки включено 28 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Ключевой вопрос повестки – отчёт главы города Пскова Елены Полонской о деятельности за год.

На очередной сессии депутаты обсудят инициативу Псковской городской Думы внесения в Псковское областное Собрание изменений в закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области».

Кроме того, депутаты гордумы внесут изменения в городской бюджет, в Правила землепользования и застройки и утвердят дополнительные льготы по имущественным налогам в 2020 году.

Также в повестку включен вопрос по установке в Пскове памятника реставратору Савве Ямщикову.

С полной повесткой дня можно ознакомиться здесь.