В Псковской области на голосовании по поправкам в Конституцию нарушений не было выявлено

11:54, 30 июня 2020, ПАИ

Нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию в Псковской области выявлено не было. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-livе 30 июня.

«В настоящее время ни одного нарушения на территории региона зарегистрировано не было, - отметил Игорь Сопов. – Ни в одну из 615 комиссий не поступали замечания».

Чаще всего, по словам Сопова, люди обращаются на почту и телефон с вопросами, где найти избирательный участок.

«Много также вопросов от приезжих из Санкт-Петербурга и Москвы, которые вовремя не подали списки, и не могут проголосовать», - отметил Игорь Сопов, добавив, что помочь таким людям уже нельзя.