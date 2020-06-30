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Политика

900 маршрутов в труднодоступные места Псковской области разработала ЦИК

Члены избирательной комиссии Псковской области разработали 900 маршрутов до труднодоступных мест, сообщил  председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-livе 30 июня. Он также рассказал, как голосовали жители на Талабских островах. 

«На острова мы выезжали, и жители проголосовали, но это не самые труднодоступные места», - отметил Игорь Сопов, добавив, что есть сложные болотистые дороги, куда тяжело добираться.

Члены избирательной комиссии проработали 900 маршрутов, таким образом охватив все дальние населённые пункты.

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