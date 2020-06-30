Псковичи смогут ознакомиться с итоговым протоколом голосования по поправкам в Конституцию

12:42, 30 июня 2020, ПАИ

Псковичи смогут получить копию итогового протокола по результатам голосования по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-livе 30 июня.

«После 20:00 1 июля комиссии закрываются и там начинается подсчёт бюллетеней», - отметил Сопов, добавив, что после этого до конца дня 1 июля будет озвучена общая предварительная цифра.

2 июля днём состоится подписание итогового протокола по результатам голосования по поправкам в Конституцию.

«Кто захочет, мы выдадим копию протокола на руки, чтобы осталось в памяти», - добавил Игорь Сопов.