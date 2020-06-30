«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам

14:25, 30 июня 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин от Ржевского мемориала обратился к гражданам России, призвав их принять участие в голосовании. Обращение транслировать по всем федеральным телеканалам России.

«За последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь», - сказал президент.

По его словам, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. «С современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, эффективной власти, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», - сказал Путин.

Он уверен, что каждый из россиян, принимая «столь важное решение, думает прежде всего о своих близких»: «Опирается на ценности, которые нас объединяют — это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, их здоровье, нравственном и духовном воспитании».

Владимир Путин заявил, что поправки в основной закон в случае поддержки закрепляют эти ценности и принципы, как высшие, безусловные гарантии. «Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие. Только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине, держится суверенитет России. Так же, как и на уважении к своей истории, культуре, родному языку, традициям, к памяти о достижениях и свершениях наших предков», - отметил президент.

«Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки, вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Голосование уже идет несколько дней и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас сказать свое слово, голос каждого из вас самый важный, самый главный», - заключил Владимир Путин.