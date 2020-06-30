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Политика

Наталья Тудакова о голосовании по поправкам: Мы являемся участниками исторического события

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова сделала свой выбор и проголосовала в поддержку обновления Конституции.

«Происходит важнейшее событие в жизни нашей страны – всероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон. Это историческое событие, участниками которого мы все являемся, в дальнейшем определит пути развития нашего государства. Я считаю, что каждый голос в этом голосовании важен», - сказала депутат.

По мнению Натальи Тудаковой, участвуя в голосовании, гражданин берёт на себя ответственность за будущее своих детей и своей страны.

Наталья Тудакова отметила, что для неё как для заместителя председателя комитета по труду и социальной политике и лидера партийной фракции особого внимания заслуживают социальные поправки.

«Внесённые поправки, на мой взгляд, разворачивают государство лицом к человеку – они обеспечивают социальную справедливость в обществе, что для партии «Справедливая Россия» принципиально важно», - подчеркнула депутат.

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