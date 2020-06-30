Гдовский депутат: Принятие поправок в Конституцию России – большая ответственность
«Принятие поправок в Конституцию России – большая ответственность», – сообщила депутат Гдовского районного Собрания Татьяна Чудакова.
По её мнению, каждый должен прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг.
Все 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию России в регионе открылись 25 июня, они работают с 8:00 до 20:00. Голосование назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно было в течение недели.