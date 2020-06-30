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Общество

Великолучанин лишился автомобиля из-за долгов на сумму 12 млн рублей

Житель Великих Лук лишился своего автомобиля Škoda Octavia из-за долгов на сумму более 12 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В сводном исполнительном производстве на великолучанина числятся налоговые задолженности и долги перед физическими лицами по договорам займа.

Судебный пристав-исполнитель в отношении должника вынес постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся в кредитных организациях, запретил регистрационные действия с автотранспортом и временно ограничил должника в выезде за пределы России. Кроме того, гражданин подвергался и административному воздействию за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя.

Отмечается, что всем взыскателям по исполнительным производствам было направлено предложение оставить за собой автомобиль должника. От одного из них поступило согласие оставить Škoda Octavia за собой в счёт погашения долга.

Великолучанин попытался спрятать автомобиль, но транспортное средство было найдено и передано взыскателю в счёт частичного погашения задолженности. Автомобиль смог погасить свыше 300 тысяч рублей задолженности.

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