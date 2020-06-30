Посвящённый партизанам мурал появился в Дедовичах

22:09, 30 июня 2020, ПАИ

Мурал, посвящённый памяти партизан, появился на стене многоэтажного дома в Дедовичах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Это портрет известного партизана и писателя Ивана Виноградова и цитата из его «Клятвы партизан». Автором проекта стал сотрудник Дедовичского центра досуга Роман Кукоба. Примечательно, что мурал был изображён на доме, где жил один из героев 6-й роты, гвардии младший сержант Сергей Михайлович Бакулин», – рассказал губернатор.

«Из поколения в поколение уроженцы Псковской земли защищают Родину, и мы должны помнить все имена», – добавил он.

В Пскове за последние два года появились муралы с изображениями Александра Пушкина, героев книги «Два капитана» Вениамина Каверина, в память о разведчиках бригады спецназа и воинах 6-й роты 76-й дивизии, в честь Знамени Победы и посвящённые МЧС.