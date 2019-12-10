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Общество

Посвященный бойцам 6-й роты мурал рисуют в Пскове

В Пскове на фасаде жилого дома № 23 на улице Генерала Маргелова рисуют мурал посвященный подвигу 6-й роты. Работы планируется завершить через три дня. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Наталья Плявинская отметила, что было рассмотрено большое количеств вариантов макетов муралов, и, в результате был выбран тот, на котором будут изображены символы рода войск, флаг дивизии, местность, где произошло сражение. На граффити будут написаны слова: «Прощай, шестая рота, ушедшая в века! Крылатая пехота небесного полка!».

Работы по нанесению мурала уже ведутся. Его нарисуют за счет средств благотворительного фонда имени святой равноапостольной княгини Ольги. Итоговый макет мурала рекомендован к использованию на выставках и мероприятиях в России.

Первые муралы на зданиях Пскова появились в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней на домах № 14 и № 26 по Октябрьскому проспекту. Они посвящены Вениамину Каверину и Александру Пушкину.

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