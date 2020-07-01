В Псковской области без нарушений проходит голосование по Конституции
Голосование по Конституции в Псковской области проходит без нарушений. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Нарушений голосования за прошедшие шесть дней не было», – отметил Игорь Сопов, добавив, что информирование о явке избирателей будет происходить в течение дня.
Количество избирателей, по данным на 8:30, составляет 525 183 человека.