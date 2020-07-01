Замглавы администрации Плюсского района: Мы голосуем за будущее нашей страны

10:47, 01 июля 2020, ПАИ

Первый заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает районная газета «Плюсский край».

«Это очень важный момент в истории России. Каждый человек, проживающий в Российской Федерации, обязан высказать свою позицию и проголосовать по поправкам в Конституцию», – подчеркнул Прокофьев.

«Мы голосуем за будущее нашей страны, за её процветание и стабильность, за целостность границ, за то, чтобы наши дети и внуки достойно жили на территории нашего государства. Хотелось бы, чтобы мы были не населением, а народом, который живёт в своей стране», – заявил Прокофьев.