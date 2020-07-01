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Политика

Глава Пушкиногорского района призвал псковичей приходить на участки и голосовать

Александр Баранов. Фото газеты "Пушкинский край"

1 июля, в день общероссийского голосования, глава Пушкиногорского района Александр Баранов на своём избирательном участке одним из первых проголосовал за изменения в Конституцию России, сообщает газета «Пушкинский край».

«Поздравляю всех принявших участие в голосовании за поправки в Конституцию, а тех, кто не смог этого сделать, пока есть время, призываю прийти на свои избирательные участки и выразить свою волю. Нам с вами предстоит открыть новую главу истории нашей Родины, вместе с президентом и Правительством Российской Федерации продолжить курс на развитие государства. Я верю, что граждане поддержат изменения, которые призваны укрепить как политическое устройство, так и социальную сферу нашей страны!» – сказал глава района.

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