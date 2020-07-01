О ходе голосования по поправкам в Конституцию рассказал глава Опочецкого района

11:32, 01 июля 2020, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин рассказал о ходе голосования по поправкам в Конституцию во время брифинга 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В 8 утра все участки открылись вовремя, требования Роспотребнадзора и главного санитарного врача исполняются, СИЗ оборудованы все избирательные участки», – рассказал Юрий Ильин.

Председатель ТИК Татьяна Бобылёва отметила, что сбоев не было и все вовремя приступили к работе.

«Благодаря работе администрации района во главе с Юрием Ильиным участки были оборудованы необходимой техникой для голосования по QR-коду», – добавила Татьяна Бобылёва.