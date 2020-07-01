Шесть кафе смогли первыми открыть в Пскове летние веранды

12:55, 01 июля 2020, ПАИ

Шесть кафе смогли первыми открыть в Пскове летние веранды, сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Если летнее кафе устанавливается на неразграниченной или муниципальной земле, то решение об этом принимает конкурсная комиссия.

Её заседание прошло еще 10 июня: предпринимателям предлагали подать заявления на размещение летних веранд с открытой датой — с момента снятия ограничений. Но заявились всего шесть заведений: остальные, видимо, не очень поверили, что «приоткрытие» общепита вот-вот состоится.

В итоге комиссия согласовала размещение четырех веранд, прилегающих к стационарным кафе, и двух веранд на набережной реки Великой. Сразу после снятия ограничений получили право работать летние веранды таких кафе и ресторанов, как «Васаби», «Шоколад», «Моя Италия», «Вкус и цвет».

«На набережной будет работать летняя веранда кафе «Мажор». Предприятие уже заключило договор. Второй победитель конкурса — кафе «Гюмри» также имеет право на установку летней веранды, но пока договор не заключен», - уточнил Павел Волков.

После официального снятия части ограничений, муниципалитет принял постановление о проведении нового конкурса.

«Я видел, довольно много заявок появилось. В частности, были заявки от «Искры», от «Сергиевской столовой». На Октябрьском проспекте, 15, в схеме выделено одно место, а кафе сразу два: бистро «Миша» и пельменная «Скобарь». Поэтому будет конкурсная процедура: кто предложит лучшие условия муниципалитету для установки террасы, тот, соответственно, и получит право на размещение веранды», - подытожил Павел Волков.