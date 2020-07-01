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Политика

Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднялся с 16 на 11-ю строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах. Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах с 24 по 30 июня.

Михаил Ведерников занял 11-е место, количество упоминаний главы региона в Telegram составило 462. Неделей ранее глава региона занимал 16-е место.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин (1647 упоминаний), второе – губернатор Челябинской области Алексей Текслер (804 упоминания), на третьем оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (689 упоминаний).

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