Анатолий Мультах проголосовал по поправкам в Конституцию России

18:40, 01 июля 2020, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах сделал выбор на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Анатолий Мультах голосовал на участке по месту проживая в городе Пскове. Участок № 49 он посетил накануне дня голосования вечером 30 июня, тем самым реализовав свое конституционное право на голосование и возможностью посетить избирательный участок до дня голосования.

Кроме этого, Анатолий Мультах уточнил готовность участка к проведению голосования, обменялся мнениями с председателем участковой избирательной комиссии по работе общественных наблюдателей с 25 по 30 июня.

«Председатель участковой избирательной комиссии правильно понимает роль и место общественных наблюдателей в процессе голосования и это не может не радовать!» – отметил он.