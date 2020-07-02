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Политика

Олег Брячак: Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области прошло легитимно

Олег Брячак

Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области прошло легитимно, сообщил представитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Имея достаточно большой политический опыт, в том числе и на выборах, могу сказать, что никаких нарушений я не заметил. Всё прошло, на мой взгляд, легитимно. Я сам проголосовал и лично наблюдал всю картину», – отметил он.

«Более того, от нашей партии в некоторых местах были наблюдатели. И они тоже каких-либо нарушений на этих выборах не зафиксировали», – добавил Олег Брячак.

По предварительным данным, 56,24% (294 413 человек) жителей Псковской области пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

По данным Избирательной комиссии Псковской области на 2 часа ночи, за поправки в Конституцию высказались 78,69% голосовавших, против – 20,59%.

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