Великолучанин лишился 85 тысяч при продаже шкафа в интернете

12:45, 02 июля 2020, ПАИ

30-летний великолучанин лишился 85 тысяч рублей при продаже шкафа в интернете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 июня ему позвонил неизвестный гражданин, который захотел приобрести мебель. При этом «покупатель» попросил указать реквизиты банковской карты, чтобы перевести деньги за шкаф. Великолучанин выполнил эту просьбу, после чего лишился денег на счёте.

А в Пскове 42-летней псковичке 1 июля позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом приостановления незаконной транзакции денежных средств обманным путем завладел ее деньгами в сумме 140 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме жертвами мнимых сотрудников банков за последние дни стали еще трое жителей Пскова, Псковского и Великолукского районов. Они потеряли в общей сложности около 100 тысяч рублей.