Антилидером по выполнению в Псковской области стал нацпроект «Образование»

13:50, 02 июля 2020, ПАИ

Национальный проект «Образование» стал антилидером среди всех нацпроектов в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, на 60% отстают от графика нацпроект «Образование», «Здравоохранение» на 49%, «Жильё и городская среда» на 17%, «Демография» на 7%.

«Образование» уверенно взяло почётную пальму первенства, - отметил Михаил Ведерников. – Хотя «Здравоохранение» работает в условиях жёсткой нехватки времени и ресурсов».