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Общество

Михаил Ведерников: Каждая стройка – это безусловный приоритет для региона

Фото ПАИ

«Каждая стройка – это безусловный приоритет для региона, а существенное отставание вызывает критику со стороны правительства, чего хотелось бы избежать», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по реализации нацпроектов в регионе 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме этого, губернатор отметил, что сегодня на совещании рассмотрят вопрос о ходе строительства детских садов в деревне Борисовичи Псковского района и в Великих Луках, а также общеобразовательной школы на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках.

«Иногда есть неприемлемые предложения: открыть второй этаж великолукского сада, а первый оставить закрытым из-за риска трещин. Мы либо полноценно вводим объекты, либо не вводим совсем, когда тем более речь идет о детях», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Нужно принять концептуальное решение, какие объекты мы сдаем в этом году», – добавил губернатор.

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