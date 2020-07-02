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Молодой человек в Пустошкинском районе обокрал дом соседа и угнал его автомобиль

19-летний житель Пустошкинского района обокрал дом соседа и угнал его автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 1 июля от дома в деревне Костьково Пустошкинского района молодой человек угнал автомашину «УАЗ», на которой совершил дорожно-транспортное происшествие в Новосокольническом районе. Он уехал с места происшествия, а затем у деревни Фомино Пустошкинского района не справился с управлением и съехал в кювет. Нарушитель бросил «УАЗ» и ушел.

Кроме того, молодой человек подозревается в краже имущества, совершенной ранее из дома того же соседа в деревне Костьково. Часть похищенного изъята.

По фактам угона и кражи возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.

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