Молодой человек в Пустошкинском районе обокрал дом соседа и угнал его автомобиль

14:29, 02 июля 2020, ПАИ

19-летний житель Пустошкинского района обокрал дом соседа и угнал его автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 1 июля от дома в деревне Костьково Пустошкинского района молодой человек угнал автомашину «УАЗ», на которой совершил дорожно-транспортное происшествие в Новосокольническом районе. Он уехал с места происшествия, а затем у деревни Фомино Пустошкинского района не справился с управлением и съехал в кювет. Нарушитель бросил «УАЗ» и ушел.

Кроме того, молодой человек подозревается в краже имущества, совершенной ранее из дома того же соседа в деревне Костьково. Часть похищенного изъята.

По фактам угона и кражи возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.