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Гдович предстанет перед судом за ДТП с тяжкими последствиями

45-летний житель Гдова предстанет перед судом за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, предварительное следствие по уголовному делу окончено.

23 декабря 2019 года около 8:30 на 114 км 800 м автодороги Псков – Гдов – Сланцы гдович на автомобиле ВАЗ-21150, выезжая со второстепенной на главную дорогу, столкнулся с автомашиной Nissan Note. В результате дорожной аварии пострадала 45-летняя пассажирка отечественного автомобиля, получившая многочисленные переломы и кровоподтёки.

Жителю Гдова было предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ. Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

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