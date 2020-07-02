Гдович предстанет перед судом за ДТП с тяжкими последствиями

21:37, 02 июля 2020, ПАИ

45-летний житель Гдова предстанет перед судом за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, предварительное следствие по уголовному делу окончено.

23 декабря 2019 года около 8:30 на 114 км 800 м автодороги Псков – Гдов – Сланцы гдович на автомобиле ВАЗ-21150, выезжая со второстепенной на главную дорогу, столкнулся с автомашиной Nissan Note. В результате дорожной аварии пострадала 45-летняя пассажирка отечественного автомобиля, получившая многочисленные переломы и кровоподтёки.

Жителю Гдова было предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ. Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.