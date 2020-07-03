Глава Сбербанка Герман Греф дал эксклюзивное интервью ТАСС

14:12, 03 июля 2020, ПАИ

Глава Сбербанка России Герман Греф дал большое эксклюзивное интервью для спецпроекта ТАСС «Первые лица бизнеса». Герман Греф ответил на острые вопросы о смене правительства, курсе рубля, потерях из-за пандемии и онлайн-образовании.

Герман Греф отметил, что смена правительства стала для него «безусловно неожиданной», не уточнив, позитивной ли. «У меня хорошие, уважительные отношения с Михаилом Владимировичем [Мишустиным - ПАИ]. Но такими они были и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Эти люди очень разные. Не хотел бы сравнивать. По себе знаю, насколько тяжел труд в правительстве, и не готов ни в кого бросать камень <…> Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», - сравнил Греф.

Глава Сбербанка прокомментировал свое высказывание о том, что минувшая весна для него – «самые тяжелые месяцы в биографии». «Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток. <…>. Дни и ночи шел поиск решений по реструктуризации», - заявил он.

«Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки. Требовались оперативные решения. Правительству можно было лишь посочувствовать», - рассказал Герман Греф.

Что касается личных вкладов, Герман Греф рассказал, что не предпринимал практически никаких действий: «Я игрок вдолгую, как уже сказал. И на рынке тоже. Единственное, что сделал, — купил наши акции. В момент драматического падения нужно было показать, что верю в Сбербанк. Два или три раза покупал. Вот и все мои движения. Больше ничего не трогал».

Полную версию интервью «Герман Греф: я — игрок вдолгую» читайте здесь.