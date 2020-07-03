Как работают библиотеки в Пскове

17:18, 03 июля 2020, ПАИ

25 июня в Псковской области возобновили работу библиотеки, пока что учреждения работают с ограничениями. О временных правилах обслуживания читателей в городских библиотеках рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сейчас читателям необходимо заранее записываться на обслуживание по телефону в рабочее время, на входе в библиотеку обрабатывать руки антисептиком, а в помещении соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При этом в зоне обслуживания не должно одновременно находиться больше трёх человек, включая библиотекаря, а время обслуживания одного читателя ограничено 30 минутами.

Читателям лучше заказывать нужную книгу заранее – по телефону, по электронной почте или написать заявку в группе своей библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

При этом читальные залы в библиотеках пока закрыты, доступа к самостоятельной работе за компьютерами у читателей нет.

Эти правила будут действовать до особого распоряжения губернатора.

Список телефонов городских библиотек Пскова для предварительной записи на обслуживание и заказа книг:

- Центральная городская библиотека (улица Конная, 6; телефон: 56-16-73)

- Библиотека - Центр детского чтения (улица Р. Люксембург, 23; телефон: 57-35-03)

- Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а; телефоны: 56-86-42 и 57-16-15)

- Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а; телефон: 66-43-24)

- Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (улица Труда, 20; телефон: 72-43-23)

- Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (улица Н. Васильева, 83а; телефон: 73-40-82)

- Детская библиотека «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21; телефон: 73-82-82)

- Библиотека «Диалог» (улица 1-я Поселочная, 15; телефон: 73-21-38)

- Библиотека «Радуга» (улица Новосёлов, 11; телефон: 53-68-63)

- Библиотека - общественный центр микрорайона Псковкирпич (улица Карбышева, 4; телефон: 62-57-18)

- Библиотека микрорайона Овсище (улица Алёхина, 20; телефон: 69-17-09).