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Семилетнего велосипедиста сбил Mercedes в Псковском районе

ДТП в Псковском районе. Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Два велосипедиста пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Пскове и Псковском районе 4 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, около 16:20 на 9-м километре автодороги Псков - Муровицы в Псковском районе автомобиль Mercedes под управлением 43-летней женщины сбил семилетнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги, выехав из-за стоящего транспорта.

ДТП в Псковском районе. Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Ребёнка госпитализировали с травмами головы и несколькими переломами конечностей. Женщина была в трезвом состоянии.

ДТП в Пскове. Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

А в 23:27 у дома № 14 на улице Юбилейной в Пскове 36-летний водитель автомобиля Lada Granta при съезде на прилегающую территорию дороги сбил 36-летнего велосипедиста.

ДТП в Пскове. Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Велосипедиста госпитализировали с травмами головы, ранами лица и шеи. Оба участника дорожной аварии были в трезвом состоянии.

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