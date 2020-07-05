Небольшие отели получат субсидии на закупку масок для сотрудников

12:59, 05 июля 2020, ПАИ

Небольшие гостиницы до 100 номеров получат госсубсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Как пишет ТАСС, об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Это новая, расширенная мера поддержки, – отметила она. – Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения».

Чтобы получить поддержку, претендующий на нее отель или иное средство размещения должно работать под основным кодом в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), признанным наиболее пострадавшим от пандемии, уточнила глава Ростуризма.