Путин не знает, когда Евросоюз откроет границы для россиян

07:26, 07 июля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил, что неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои аэропорты, в том числе для российских туристов. Об этом пишет РИА Новости.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», - сказал Путин.

В этой связи, отметил президент, весьма актуальными являются оценки главы «Аэрофлота» относительно того, в каком состоянии сейчас находится отрасль и каким он видит выход из этой ситуации. «Мы обсуждали это много раз, тем не менее, думаю, что настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги», - добавил Путин.