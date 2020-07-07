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Общество

Роспотребнадзор: В России возможны единичные случаи заражения бубонной чумой

Опасности распространения бубонной чумы в России нет, но возможны единичные случаи заражения, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Ранее бубонную чуму выявили у двух человек на западе Монголии в регионе, который граничит с Алтаем, и у скотовода на севере Китая, сообщает РИА Новости.

«Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом для чумы есть лекарство»,— сказал Малеев.

Он напомнил, чума — это природно-очаговая инфекция, а заразившиеся в Китае и Монголии, скорее всего, употребляли в пищу сурков.

Виктор Малеев заявил, что опасности для России в случае с чумой нет, возможны только единичные случаи, но и они не приведут к распространению заболевания. Он рассказал, что в России работает противочумный институт, противочумные станции, сотрудники которых проверяют сусликов, сурков, мышей на наличие инфекции. По его словам, это не новая инфекция, врачи знают, как с ней работать.

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