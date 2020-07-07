Прохожего избили железным прутом в центре Пскова

11:38, 07 июля 2020, ПАИ

24-летний житель Красногородска избил мужчину железным прутом в центре Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 июня у дома на Октябрьском проспекте молодой человек достал из своего рюкзака металлический прут, которым нанёс множественные удары по голове и рукам случайному 31-летнему прохожему. Мужчину госпитализировали.

Преступник был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).