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Прохожего избили железным прутом в центре Пскова

24-летний житель Красногородска избил мужчину железным прутом в центре Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 июня у дома на Октябрьском проспекте молодой человек достал из своего рюкзака металлический прут, которым нанёс множественные удары по голове и рукам случайному 31-летнему прохожему. Мужчину госпитализировали.

Преступник был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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