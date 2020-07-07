Проблемы недостаточного контроля за зарастающими борщевиком землями обсудили в Собрании

13:52, 07 июля 2020, ПАИ

В областном Собрании депутатов под председательством руководителя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимира Яникова прошло рабочее совещание по вопросу совершенствования регионального законодательства в сфере муниципального земельного контроля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Для изложения сути проблемы Владимир Яников предоставил слово инициатору проведения совещания председателю областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николаю Романову. «На протяжении многих лет регион проводит активную работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. На практике столкнулись с тем, что около 60% заброшенных земельных участков находятся в собственности граждан. В отношении таких земель по действующим нормам регионального законодательства органы местного самоуправления не вправе проводить плановые проверки и выписывать предписания на устранение нарушений. Например, видим, что земля заросла борщевиком, требуем с глав районов, а они сделать ничего не могут, потому что без обращения от граждан, юридических лиц или госорганов нельзя выйти на проверку. Вот и пишем от нашего комитета заявления, чтобы провести внеплановую проверку – это же абсурдная ситуация», - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Николай Романов предложил дать возможность муниципалам проводить плановые проверки в соответствии с предварительно утверждённым ежегодным планом и выдавать гражданам предписание в случае выявления нарушений требований земельного законодательства, а затем контролировать его исполнение.

Позицию комитета по сельскому хозяйству поддерживают Росреестр и Россельхознадзор.

«Наша задача не только карать, но и предупреждать. Возможно, получив уведомление о проведении плановой проверки, а оно направляется за несколько месяцев, гражданин не будет дожидаться штрафа, а решит сам устранить допущенное нарушение земельного законодательства», - высказала мнение представитель областного управления Росреестра Анна Иванова.

Председатель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова заверила, что «никто не возражает против введения плановых проверок, чтобы навести порядок на землях», но озвучила опасения глав районов о нехватке квалифицированных специалистов, которые будут этим заниматься.

«Принять можно любой закон, но вопрос в том, как он будет исполняться на практике. Главы районов говорят, что выделить для проведения плановых проверок отдельную единицу муниципальных служащих практически невозможно», - сказала Елена Тимашова.

Владимир Яников признал, что кадровая проблема в органах местного самоуправления стоит очень остро как в районах, так и в волостях.

«Тем не менее нельзя допускать зарастания земель, и вопросы муниципального земельного контроля надо решать», - добавил депутат.

Владимир Яников уточнил у юристов, позволяет ли федеральное законодательство дополнить закон «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Псковской области» нормой о проведении плановых проверок.

«Никаких правовых препятствий нет, но проблема с реализацией этой нормы в случае её принятия возникнет», - предупредила начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова.

Руководитель правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина отметила, что предметный разговор может состояться только по конкретным правовым нормам, но до сегодняшнего дня в Собрание не поступало ни одного проекта закона, касающегося проведения плановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников обратился к Николаю Романову: «Депутаты готовы работать, но от вас нужен проект документа».

Председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору поблагодарил Собрание за внимание к обозначенной проблеме и заверил, что орган исполнительной власти готов оперативно сформулировать свои предложения.

«Сразу после парламентских каникул мы сможем приступить к работе над законопроектом в Собрании», - подытожил разговор Владимир Яников.