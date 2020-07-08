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Сбывавшему наркотики через закладки великолучанину грозит 20 лет тюрьмы

Житель Великих Лук обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через «закладки», сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

С июля по декабрь 2019 года мужчина в составе организованной группы получал задания через интернет о расфасовке и размещении наркотиков в тайниках.  За свою деятельность он получал денежное вознаграждение, совершив таким образом 31 особо тяжкое преступление по покушению на незаконный сбыт наркотиков в Смоленской и Псковской областях в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Всего злоумышленник пытался сбыть через «закладки» более 1,4 кг наркотических средств. Вещества обнаружены и изъяты во время оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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