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Общество

Договор на вывоз мусора с оператором по обращению с ТКО заключили 24 религиозные организации Псковской области

В Псковской области 24 религиозные организации заключили договора на вывоз мусора с региональным оператором по обращению с ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В Пскове договоры отношения с филиалом ООО «Экопром» оформили 10 церковных учреждений, в Великих Луках – 6, в Невеле — 3, в Порхове, Плюссе, Острове, Пушкинских Горах и Псковском районе — по 1.

В большинстве религиозных организаций, которые заключили договор, установлен контейнерный сбор и вывоз ТКО. В некоторых случаях храмы решили накапливать мусор в мешках. Вывоз ТКО в пакетах и из контейнеров осуществляется два-три раза в месяц, но наиболее крупные организации заказывают вывоз чаще.

Вывоз мусора от Снетогорского женского монастыря осуществляется 1-2 раза в неделю.

Все юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, обязаны заключить договор на вывоз отходов с региональным оператором. Сделать это можно в одном из Центров обслуживания клиентов компании «Экопром», либо дистанционно. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

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