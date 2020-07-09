Псковичка была задержана при попытке кражи продуктов из магазина

09:05, 09 июля 2020, ПАИ

Жительница Пскова была задержана при попытке кражи продуктов из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

8 июля поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Труда. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 43-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты на сумму более 1 тысячи рублей.

Подозреваемая была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.