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Псковичка была задержана при попытке кражи продуктов из магазина

Жительница Пскова была задержана при попытке кражи продуктов из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

8 июля поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Труда. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 43-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты на сумму более 1 тысячи рублей.

Подозреваемая была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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