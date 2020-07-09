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Общество

В России предложили освободить от штрафов всех нарушителей самоизоляции

Совет по правам человека при президенте предложил отменить все штрафы, назначенные в России за нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет «Афиша Daily».

СПЧ подготовил доклад на тему «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина». В организации считают, что в России стоит провести административную амнистию, которая освободит от ответственности нарушителей карантина.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», - говорится в документе. Речь идет о тех нарушениях, которые не повлекли за собой негативных последствий.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что это правильное предложение, но его предстоит обсудить.

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