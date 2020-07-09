Александр Козловский: Разрабатывается более 100 законопроектов, чтобы поправки в Конституцию заработали

11:45, 09 июля 2020, ПАИ

Разрабатывается более 100 законопроектов, чтобы поправки в Конституцию заработали. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 9 июля.

«Поправок большое количество, – отметил он. – Я считаю. что голосование прошло успешно, в том числе в Псковской области. Подавляющее большинство наших граждан проголосовало за поправки. Сейчас у нас [депутатов] предстоит большая работа».

Большинство россиян одобрили поправки на Общероссийском голосовании, которое состоялось 1 июля. Итоговая явка достигла 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.