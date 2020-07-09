Александр Козловский: Партии в преддверии выборов начинают «лягать» своих соперников

12:06, 09 июля 2020, ПАИ

Партии в преддверии избирательных кампаний 2020-2021 годов начинают «лягать» соперников и потихоньку выбираться из спячки. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 9 июля.

По его словам, более 40% жителей Псковской области поддерживают «Единую Россию». При этом он отметил, что за последние полгода партия изменилась и окрепла.

«Мы делали в пандемию всё, чтобы оказать гражданам помощь, у нас действовало волонтерское движение», – отметил Александр Козловский и поблагодарил главу Пскова Елену Полонскую за организацию этой работы в областном центре.

Говоря об отчёте главы Пскова о проделанной за год работе, Александр Козловский напомнил, что КПРФ не поддержала отчёт. «КПРФ интересная фракция. Она и в Госдуме голосует против бюджета, по которому мы потом живём, но это такая позиция оппозиционеров», – добавил он.