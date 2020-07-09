Псковский губернатор предложил продлить утренние часы тишины для жителей многоквартирных домов

12:35, 09 июля 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят законопроект, которым предлагается продлить временной интервал, в течение которого предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, инициатива поступила в облсобрание от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Дополнительные часы тишины могут быть установлены непосредственно внутри жилых многоквартирных домов и только в отношении ремонтных и строительных работ. Сейчас ограничения распространяются на интервалы с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни с такими часами дневного отдыха. В этом случае речь идёт о перечне самых разных звуков, вплоть до свиста и пения.

Предложенные изменения содержат запрет на проведение работ, например, с молотком или перфоратором в дополнительные утренние часы. Общие ограничительные рамки для проведения таких шумных ремонтных и строительных работ в многоквартирных домах предложено установить с 21:00 до 10:00 в рабочие дни и с 21:00 до 11:00 в выходные и праздники с одинаковым дневным перерывом с 13:00 до 15:00 в любой день недели. В пояснительной записке отмечается, что изменения в проект закона губернатор предложил в ответ на обращения и жалобы граждан.

Действующие ограничения, установленные ранее, остаются в полном объёме. Размер штрафа также не меняется: на физических лиц – от одной до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пяти до семи тысяч рублей.

Протокол об административном правонарушении может быть составлен за крики, шум и громкую музыку в неурочное время как внутри многоквартирного дома, так и на дачном участке или в парке, за использование звукоусилителей на транспортных средствах, точках досуга и торговли. Могут быть оштрафованы автовладельцы, не отключившие сработавшую охранную сигнализацию, а также строители и грузчики, нарушившие тишину и покой.

Предусмотрены и исключения. Привлечь к административной ответственности за нарушение «закона о тишине» нельзя в случае устранения аварии или при производстве других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан или поддержанием функционирования жизнеобеспечивающих объектов. В перечень исключений также добавлено проведение мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам, а также культурно-массовых мероприятий, организованных в соответствии с правовыми актами органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Проект закона «О внесении изменения в Закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» направлен в комитет по законодательству и местному самоуправлению.