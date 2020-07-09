Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате

12:46, 09 июля 2020, ПАИ

Гостьей эфира ПАИ-live в четверг, 9 июля, в 13:00 станет глава Пскова Елена Полонская.

Так растут или нет расходы на аппарат Псковской гордумы? Какая реально зарплата у главы Пскова? Кому надо подарить розовый калькулятор? Кто выстрелил себе в ногу во время годового отчета Елены Полонской? Почему некоторые депутаты недовольны, когда глава города заезжает в их округ? Об этом и многом другом поговорим с главой города.

Смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» в 13:00.