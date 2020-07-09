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Общество

Салют в честь Дня города Пскова состоится 25 июля

Фото: Андрей Степанов.

Праздничный салют в честь Дня города Пскова состоится 25 июля. Об этом сообщила глава муниципалитета Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live 9 июля.

Елена Полонская отметила, что муниципальные власти ведут подготовку к празднованию Дня города Пскова. «Ну а там, как получится. Если будут позволять условия, обстановка, то мы обязательно проведем празднование Дня города. У нас всё для этого готово», – подчеркнула она.

Также Елена Полонская отметила, что глава администрации города Александр Братчиков предложил во время праздничных мероприятий разделить концертные площадки, чтобы исключить большого скопления людей. Предполагается, что во время празднования Дня города Пскова одна концертная площадка будет разделена на семь небольших. Это будет сделано по такому же принципу, как было во время Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году, заметила Елена Полонская.

Кроме того, глава Пскова подчеркнула, что творческие коллективы муниципалитета готовы к проведению празднования Дня города. Салют обязательно состоится 25 июля, в субботу, а за день до этого, 24 июля будет традиционный молебен, подчеркнула Елена Полонская.

Она также заметила, что было принято решение не приглашать на праздник никаких звёзд, чтобы не создавать большого скопления людей. «Никому не хочется, чтобы после Дней города росли показатели по заболеваемости коронавирусом», – подчеркнула Елена Полонская. 

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