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18-летний парень пострадал в результате ДТП в Новоржевском районе

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

18-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 9 июля около 19:30 на 18-м километре дороги Новоржев - Опочка в Новоржевском районе. 

В результате ДТП водитель пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как сообщили в ведомстве, водитель во время аварии был трезв.Обстоятельства произошедшего выясняются.

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