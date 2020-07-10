18-летний парень пострадал в результате ДТП в Новоржевском районе

09:39, 10 июля 2020, ПАИ

18-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 9 июля около 19:30 на 18-м километре дороги Новоржев - Опочка в Новоржевском районе.

В результате ДТП водитель пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Как сообщили в ведомстве, водитель во время аварии был трезв.Обстоятельства произошедшего выясняются.