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Общество

В двух сельских школах Дновского района ремонтируют спортзалы

В Дновском районе в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в двух сельских школах ремонтируются спортивные залы. Об этом доложил глава муниципалитета Михаил Шауркин во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Так, по словам Михаила Шауркина, в Выскодской школе работы уже завершены, их приняли специалисты. На ремонт спортзала было выделено около 200 тысяч рублей.

В Бельской школе ремонт спортивного зала находится на завершающей стадии. В настоящий момент заканчивается монтаж освещения, в ближайшее время к работе приступит приемочная комиссия. На ремонт этого объекта было выделено около 600 тысяч рублей.

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