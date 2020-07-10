Михаил Ведерников положительно оценил темпы реализации региональных проектов в Дновском районе

12:30, 10 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил темпы реализации региональных проектов в Дновском районе. Об этом глава региона заявил во время встречи с главой Дновского района Михаилом Шауркиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что Дновский район под руководством Михаила Шауркина вошёл в число тех муниципалитетов, которым в рамках перераспределения средств или поступлений из федерального бюджета будет оказываться дополнительная поддержка и помощь.

«Мы видим, как вы серьезно относитесь к тому, чтобы инфраструктурные объекты возводились качественно и в срок», – заметил губернатор.

Во время встречи Михаил Шауркин сообщил, что финансирование в районе в этом году было выделено по шести направлениям: «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография», «Экология», «Здравоохранение». Работы по реализации инфраструктурных проектов ведутся в рамках установленных сроков, подчеркнул он.

В частности, Михаил Шауркин доложил губернатору о ходе ремонтных работ в спортивных залах двух сельских школ Дновского района. В Выскодской школе работы уже завершены, а в Бельской школе ремонт спортивного зала находится на завершающей стадии.

Также глава района сообщил, что в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Дно возводится многоквартирный дом. Его строительная готовность составляет около 75 %. Сейчас на объекте идёт монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Дом строит местный подрядчик, работы выполняются согласно графику под надзором управления капитального строительства. Ключи от новых квартир получат 70 человек, которые сейчас проживают в аварийном жилье.