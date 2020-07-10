0
15:38
«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
15:18
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
15:12
О бюджете театра, диковатой публике и YouTube-сериалах – в интервью с арт-директором Псковского театра драмы
14:20
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»
13:52
ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России
12:57
Воспитанники тренера Владимира Ивасенко просят псковского губернатора оказать помощь в его лечении
12:56
Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского
Еще новости
Общество

В Пскове вспоминают известного краеведа Натана Левина

Псковский краевед Натан Левин умер три года назад, напомнили псковичам  в краеведческом отделе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Натан Феликсович Левин - первый послереволюционный псковский краевед, которому присвоили звание «Почётный гражданин Пскова», умер 10 июля 2017 года.

С 1970 года он вел активную краеведческую деятельность. Опубликовал более 450 статей в местных периодических изданиях, благодаря которым жители города Пскова с каждым годом узнают много интересного о родном городе. Левин является автором альбомов «Псков на старых открытках» (4 выпуска), «Император Николай II в Пскове», книг - «Страницы истории псковского городского телефона», «Порхов и его уезд», «Храмы и монастыри губернского Пскова», «Святыни и древности Псковского уезда», «Из истории псковских немцев», а также «Псковского краеведческого календаря» (3 выпуска). Участвовал в подготовке «Псковского биографического словаря», «Псковской энциклопедии» и других изданий. В 2008 году (к 1105-летию первого упоминания Пскова в летописи) Натан Феликсович совместно с Историко-краеведческой библиотекой им. И.И.Василёва подготовил сборник биографий Почётных граждан Пскова. По инициативе Н.Ф. Левина в Пскове установлены мемориальные доски поэту Яну Райнису, патриарху Тихону, писателю Вениамину Каверину, пушкинисту Аркадию Гордину.

А 20 июля 2018 года на доме по адресу Рижский проспект, 14, в котором Натан Феликсович прожил более 50 лет, была тожественно открыта памятная доска ему самому.

В электронной библиотеке «Псковиана» труды Натана Левина представлены в разделе «Из трудов псковского краеведа Н.Ф. Левина».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
10 июля 2020
«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
10 июля 2020
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»
10 июля 2020
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»
ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России
10 июля 2020
ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России
Воспитанники тренера Владимира Ивасенко просят псковского губернатора оказать помощь в его лечении
10 июля 2020
Воспитанники тренера Владимира Ивасенко просят псковского губернатора оказать помощь в его лечении
Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского
10 июля 2020
Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского
Почётного гражданина Пскова определят по результатам тайного голосования депутатов
10 июля 2020
Почётного гражданина Пскова определят по результатам тайного голосования депутатов
Глава Дновского района: Эпидемическая ситуация в муниципалитете стабильная
10 июля 2020
Глава Дновского района: Эпидемическая ситуация в муниципалитете стабильная

Идет загрузка...