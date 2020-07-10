В Пскове вспоминают известного краеведа Натана Левина

14:07, 10 июля 2020, ПАИ

Псковский краевед Натан Левин умер три года назад, напомнили псковичам в краеведческом отделе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Натан Феликсович Левин - первый послереволюционный псковский краевед, которому присвоили звание «Почётный гражданин Пскова», умер 10 июля 2017 года.

С 1970 года он вел активную краеведческую деятельность. Опубликовал более 450 статей в местных периодических изданиях, благодаря которым жители города Пскова с каждым годом узнают много интересного о родном городе. Левин является автором альбомов «Псков на старых открытках» (4 выпуска), «Император Николай II в Пскове», книг - «Страницы истории псковского городского телефона», «Порхов и его уезд», «Храмы и монастыри губернского Пскова», «Святыни и древности Псковского уезда», «Из истории псковских немцев», а также «Псковского краеведческого календаря» (3 выпуска). Участвовал в подготовке «Псковского биографического словаря», «Псковской энциклопедии» и других изданий. В 2008 году (к 1105-летию первого упоминания Пскова в летописи) Натан Феликсович совместно с Историко-краеведческой библиотекой им. И.И.Василёва подготовил сборник биографий Почётных граждан Пскова. По инициативе Н.Ф. Левина в Пскове установлены мемориальные доски поэту Яну Райнису, патриарху Тихону, писателю Вениамину Каверину, пушкинисту Аркадию Гордину.

А 20 июля 2018 года на доме по адресу Рижский проспект, 14, в котором Натан Феликсович прожил более 50 лет, была тожественно открыта памятная доска ему самому.

В электронной библиотеке «Псковиана» труды Натана Левина представлены в разделе «Из трудов псковского краеведа Н.Ф. Левина».