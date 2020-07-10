В Изборском музее-заповеднике презентуют книгу австралийского исследователя о Юрии Спегальском

20:33, 10 июля 2020, ПАИ

14 июля музей-памятник «Исаакиевский собор» совместно с музеем-заповедником «Изборск» представят русскоязычное издание книги о Юрии Спегальском австралийского исследователя Ларри В. Котрена. Об этом сообщается в Instagram Изборского музея-заповедника.

Исследователь из Южной Австралии работал над монументальной творческой биографией псковского архитектора и реставратора Спегальского более четверти века.

Научным редактором издания выступил директор Исаакиевского собора Юрий Мудров. «Мучительное беспокойство за судьбы памятников и примет исчезающего Пскова в послереволюционное время, ужас блокады Ленинграда и тяжелейшие переживания за участь осаждённого города, терзания из-за катастрофических разрушений, нанесённых фашистами как Пскову, так и Ленинграду (Петербургу), оставили тяжелейший след не только в душе великого мастера реставрации, гражданина и патриота. Подорваны были и физические силы. Он ушёл из жизни в расцвете творческих лет. Но всё сделанное им стало благодатной основой для возрождения богатейшего культурного наследия…», - отметил Юрий Мудров.

Презентация пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» с минимальным доступом зрителей. После мероприятия презентация будет доступна в видеоформате на официальном сайте музея-памятника «Исаакиевский собор» и музея-заповедника «Изборск».