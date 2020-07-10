Отходы загорелись в мусоропроводе многоэтажки в Борисовичах
Отходы загорелись в мусоропроводе многоэтажного дома в деревне Борисовичи Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Инцидент произошел 10 июля около 20:00 в доме на улице Михайловской. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, что и привело к возгоранию мусора.
В результате пожара и задымления никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек.