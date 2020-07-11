87-летняя жительница Великих Лук пропала без вести

11:11, 12 июля 2020, ПАИ

87-летняя жительница Великих Лук Евгения Карповна Кондратьева пропала без вести. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 7 июля женщина ушла из дома по улице М. Кузьмина и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшая была одета в светлую куртку-ветровку до пояса, светло-голубые брюки с узорами, светлую шляпку и туфли. При себе имела целлофановый пакет с кошельком коричневого цвета и пенсионным удостоверением.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгении Кондратьевой, просят позвонить по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.