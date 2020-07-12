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Общество

Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»

Фото газеты "Островские вести"

Новый экспонат появился в историческом комплексе «Линия Сталина» в Островском районе – это немецкая автоматическая пушка фирмы «Рейнметалл», сообщает газета «Островские вести». 

«Коллекция музея пополняется экспонатами, которые мы находим на местах былых боев. Силами сотрудников учреждения они восстанавливаются», - рассказал директор военно-исторического музея Псковской области Пётр Гринчук.

Новый экспонат, 20-миллиметровая автоматическая зенитная пушка фирмы «Рейнметалл» была принята на вооружение в 1934 году под наименованием Flak.

«Это не совсем удачная установка. Конструкция зенитки была неудобной, прицелы приходилось часто менять. Ее заменили 38-й зенитной пушкой. Установка, восстановленная нами, использовалась на начальном этапе войны. Позже её отдавали на тыловые рубежи, в том числе дальние тыловые рубежи. Фрагменты этой зенитной установки были обнаружены на оборонительной линии «Пантера», — уточнил Пётр Гринчук.

 

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