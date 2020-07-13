Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%

08:34, 13 июля 2020, ПАИ

После подсчета 100 % бюллетеней явка на выборах главы Печорского района 12 июля составила 26,96 %. В выборах победил представитель «Единой России» Сергей Тарасик, за него проголосовали 2 757 избирателей, или 65,5 %.

На втором месте коммунист Дмитрий Богатырёв, его кандидатуру поддержали 809 избирателей, или 19,22%. Третий — Виктор Мишин с 295 голосами (7,01 %), четвертый — руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов — 120 голосов (2,85 %). Замыкает пятерку кандидатов представитель ЛДПР Алексей Марочкин, его поддержали 111 избирателей, или 2,64 %.

Таким образом, главой Печорского района становится Сергей Тарасик.