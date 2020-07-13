0
11:44
Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
08:45
Выборы главы Печорского района: аномалии не случилось
08:34
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
23:38
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
17:44
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
08:00
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля
21:36
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Еще новости
Политика

Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%

Сергей Тарасик

После подсчета 100 % бюллетеней явка на выборах главы Печорского района 12 июля составила 26,96 %. В выборах победил представитель «Единой России» Сергей Тарасик, за него проголосовали 2 757 избирателей, или 65,5 %.

На втором месте коммунист Дмитрий Богатырёв, его кандидатуру поддержали 809 избирателей, или 19,22%. Третий — Виктор Мишин с 295 голосами (7,01 %), четвертый — руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов — 120 голосов (2,85 %). Замыкает пятерку кандидатов представитель ЛДПР Алексей Марочкин, его поддержали 111 избирателей, или 2,64 %.

Таким образом, главой Печорского района становится Сергей Тарасик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
13 июля 2020
Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
13 июля 2020
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
12 июля 2020
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
12 июля 2020
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля
12 июля 2020
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
10 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Явка 56% высокий показатель для Псковской области – Бибикова
09 июля 2020
Явка 56% высокий показатель для Псковской области – Бибикова
Михаил Ведерников улучшил позиции в медиарейтинге губернаторов
09 июля 2020
Михаил Ведерников улучшил позиции в медиарейтинге губернаторов

Идет загрузка...